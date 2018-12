9 dicembre - Voce di Madre il secondo spettacolo del Fuoco Centrale a Molfetta | Bari

Cremonini - dal 7 dicembre il nuovo lp 'Possibili Scenari per pianoforte e voce' : Uscirà il 7 dicembre 'Possibili Scenari per pianoforte e voce' , il nuovo album di Cesare Cremonini , che ad un anno di distanza dall'uscita di 'Possibili Scenari ', pubblica la versione piano e voce ...

Cesare Cremonini annuncia Possibili Scenari per Pianoforte e Voce - il nuovo album a sorpresa a dicembre : Possibili Scenari per Pianoforte e Voce è il nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini, annunciato a sorpresa nella notte. Il pre-order è già attivo su Spotify mentre l'album sarà disponibile da venerdì 7 dicembre con Universal Music. Ad un anno di distanza dall'ultimo disco di inediti, Possibili Scenari, Cesare Cremonini pubblica la versione piano e Voce disponibile dal prossimo 7 dicembre. Nel nuovo disco, le canzoni vengono esaltate ...