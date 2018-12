Ziti spezzati allo scarpariello

cosacucino.myblog

(Di sabato 8 dicembre 2018)Ingredienti : 500 g di500 g di pomodorini pachino Olio evo Uno spicchio di aglio 1 peperoncino 200 g parmigiano grattato con 100 gr di pecorino abbondante basilico tritato sale q.b.Preparazione Mettere in una pentola l’olio con l’aglio e farlo riscaldare aggiungere i pomodorini e lasciarli disfare insieme a un po acqua bollente, sale, peperoncino e fare cuocere per circa 20 min. a fuoco basso . Cuocere ial dente e versarli in una pentola anti aderente con poca acqua di cottura, nel filetto di pomodoro, il basilico ed il formaggio e fare mantecare sul fuoco per circa 2-3 minuti (deve diventare cremoso).RICETTA DI MARIA DI MURO