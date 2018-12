WhatsApp torna ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile

WhatsApp non ritorna ad essere a pagamento : è sempre la solita truffa : Negli ultimi giorni sta tornando ad essere piuttosto frequente la truffa relativa alla falsa notizia secondo cui WhatsApp sta per tornare ad essere a pagamento L'articolo WhatsApp non ritorna ad essere a pagamento : è sempre la solita truffa proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp torna a pagamento - ma è solo una truffa : Sull'applicazione per le chat più usata al mondo le truffe di un ritorno degli abbonamenti e dei pagamenti per l'utilizzo del servizio non sono una novità assoluta. Più volte in questi anni gli ...