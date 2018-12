WhatsApp smette di funzionare dal 2019 su alcuni smartphone | ecco quali

Gli smartphone dove WhatsApp smetterà di funzionare dal 2019 : Dal 2019 Whatsapp smetterà di funzionare sugli smartphone più datati. Come ogni anno, l'obsolescenza tecnologica miete le sue vittime tra i dispositivi di vecchia generazione, per cui certe applicazioni non si potranno aggiornare, bloccandone l'utilizzo.Whatsapp, che è nelle mani di Facebook, ha annunciato la lista dei dispositivi e dei software che non potranno più aggiornare l'app di messaggistica. Per i dispositivi ...