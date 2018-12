West Ham | Felipe Anderson è tornato | sono cinque gol nelle ultime sei partite

Premier - Sanè e Mahrez lanciano il City. Bene anche West Ham e Brighton : Chi può fermare il Manchester City? Non certo il Watford che aveva perso gli ultimi otto confronti contro i Citizens, subendo undici reti nelle ultime due sfide disputate a Vicarage Road. E allora la ...

Pronostico West Bromwich Albion vs Brentford - Championship 3-12-2018 e Analisi : Championship, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di West Bromwich Albion-Brentford, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.West Bromwich Albion-Brentford, lunedì 3 dicembre. A Hawthorns va in scena il match che chiuderà la ventesima giornata di Sky Bet Championship. I due club lottano per obiettivi diversi e per entrambi vincere vorrebbe dire consolidare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. I baggies arrivano da ...

Newcastle - la protesta dei tifosi è una beffa : società spegne monitori - poi arriva gol del West Ham : Un pomeriggio da dimenticare, per il Newcastle e i suoi tifosi. I sostenitori inglesi, infatti, avevano deciso di protestare contro la squadra prendendo posto sugli spalti all'undicesimo minuto di ...

Premier League - i risultati della quattordicesima giornata : City inarrestabile - tris West Ham a Newcastle : E ora provateci! E' il messaggio forte e chiaro lanciato dal Manchester City di Pep Guardiola . V ittoria, non senza faticare, contro il Bournemouth e momentaneo +5 in classifica sul Liverpool . Il ...

Premier League : il Manchester City è uno spettacolo - West Ham al tappeto ma il Liverpool non molla : Premier League: il Manchester City vittorioso contro il West Ham per 4-0, il Liverpool ha risposto a dovere battendo il Watford Posizioni invariate in vetta alla Premier League dopo la 13esima giornata con il Manchester City capolista che mantiene un vantaggio di 2 punti sulla più diretta avversaria battendo 4-0 in trasferta il West Ham. Resta in scia il Liverpool che risponde superando 3-0 il Watford. Al poker dei ‘citizens’ ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester City - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; Cityzens ancora senza Sané?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City.Come arrivano West Ham e Manchester?Gli Hammers arrivano dal pareggio ottenuto prima della sosta per le Nazionali nell’ultimo ...

Pronostico Ispwich vs West Bromwich Albion - Championship 23-11-2018 e Analisi : Championship, 18^ giornata, Analisi e Pronostico di Ispwich-West Bromwich Albion, venerdì 23 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Ispwich-West Bromwich Albion, venerdì 23 novembre.Dopo aver raccolto undici punti in diciassette gare, il fanalino di coda Ipswich ospita il West Brom nell’anticipo della diciottesima giornata di Sky Bet Championship. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Ispwich e West Bromwich ...

Calciomercato Premier - West Ham : Nasri si allena con la squadra - firma vicina : Samir Nasri potrà tornare sui campi di calcio solo da gennaio 2019, ma per farlo ha bisogno di trovare una squadra. L’occasione gliela sta offrendo il West Ham. L’ex nazionale francese, 31 anni, infatti si sta già allenando con gli Hammers pronti a fargli firmare un contratto di sei mesi con ingaggio determinato dalle presenze. L’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, che nello scorso gennaio ha rescisso con ...

Premier - al Tottenham il derby di Londra con il West Ham. Manita del City : ROMA - Dopo aver apprezzato il pareggio tra il Chelsea, ormai ex capolista, e lo United, il pomeriggio di Premier League ha visto in campo il Manchester City , altra prima della classe. Citizens con ...