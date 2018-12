Wall Street | 7 Titoli USA per chi crede che la festa sia finita

Wall Street : chiude in forte calo per il caso Huawei - DJ -2 - 2% - Nasdaq -3 - 1% : Wall Street ha chiuso in calo, con gli investitori preoccupati per le tensioni commerciali con la Cina, alla luce anche delle nuove informazioni sul caso Huawei . Il Dow Jones ha perso il 2,2% a 24.

Da Milano a Wall Street - il caso affossa i mercati : L'arresto del direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou mercoledì in Canada per la violazione dell'embargo con l'Iran è stata la miccia che ha fatto scattare ieri pesanti vendite su tutti i listini ...

Venerdì nero per Wall Street : DJ -2 - 2% : 22.45 Wall Street chiude in forte calo: il Dow Jones perde il 2,24% a 24.388,41 punti, il Nasdaq lascia sul terreno il 3,05% a 6.969,25 punti mentre l'indice S&P500 cede il 2,33% a 2.633,09 punti. Preoccupano gli investitori le tensioni commerciali con la Cina, anche alla luce delle nuove informazioni sul caso Huawei. Male i tecnologici. Apple e Alphabet mandano in fumo i rialzi 2018. Pesano anche gli interrogativi sulle mosse della Fed. ...

Wall Street apre cauta ma recupara su dati lavoro : Wall Street sostanzialmente stabile dopo che il rapporto sul mercato del lavoro americano, Job Report, ha evidenziato un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Ciò, unito agli altri ...

Wall Street è vista aprire in positivo dopo dati Job Report : Wall Street potrebbe aprire le contrattazioni in rialzo , dopo che il rapporto sul mercato del lavoro americano, Job Report, ha evidenziato un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. ...

Borsa italiana positiva con rimbalzo Wall Street. FTSE MIB +1 - 17% : Buon avvio di seduta per Salini Impregilo, +1,7%, che posiziona un altro mattone nella sua politica di espansione negli Stati Uniti, il mercato più importante per fatturato, ma con scenario macro ...

Azionario Asia : Tokyo +0 - 82%. La Fed 'salva' Wall Street dopo tonfo Sow Jones -800 punti : L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,82% a 21.678,68 punti. A sostenere il sentiment la circolazione di alcune indiscrezioni, secondo cui ...

Wall Street recupera sul finale e chiude con moderate perdite : Wall Street ha evidenziato un netto recupero nella seconda parte delle contrattazioni ed è riuscita a chiudere quasi sulla linea di parità, con il mercato tecnologico che si è portato anche in ...

Wall Street crolla e poi recupera grazie a una Fed cauta sui tassi : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix e' salito anche di oltre il 20% sopra quota ...

Borsa - Wall Street migliora sul finale - DJ -0 - 31% - Nasdaq +0 - 42% : Roma, 6 dic., askanews, - Scambi pomeridiani e finale di seduta in miglioramento a Wall street, che dopo i pesanti ribassi dell'avvio di contrattazioni, in scia a crolli a catena delle Borse, ha visto ...

