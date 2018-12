Volley | Superlega | Modena rischia poi batte Siena

Volley : Superlega - Siena sfiora l'impresa al Pala Panini : IL TABELLINO- AZIMUT LEO SHOES MODENA - EMMA VILLAS Siena 3-2, 23-25, 25-22, 29-31, 25-22, 15-8, AZIMUT LEO SHOES MODENA: Christenson 1, Urnaut 20, Anzani 8, Zaytsev 20, Bednorz 4, Mazzone 7, ...

Volley - Superlega 2018-2019. Modena e Monza : rimonte vincenti al tie break ma quanti patemi! : Doppia rimonta per il Vero Volley Monza e l’Azimut Modena che si impongono entrambi al tie break nei due anticipi della decima giornata contro due squadre in lotta per evitare la retrocessione come rispettivamente Castellana Grotte e Siena. Che Castellana Grotte fosse un campo caldo, Monza lo sapeva bene ma i pugliesi hanno giocato una delle partite migliori della loro fin qui non particolarmente spumeggiante stagione e i lombardi hanno ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - le quattro big si sfidano a distanza. Cambierà la classifica? : Weekend rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo per l’undicesima giornata: ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata, la lotta per un posto nel tabellone della Coppa Italia è entrata nel vivo e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Prosegue la battaglia al vertice dove ne vedremo davvero delle belle: le quattro big saranno impegnate contro squadre di seconda fascia, ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend dell’8-9 dicembre si giocherà l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata, le big sono attese da quattro partite abbastanza impegnative: la capolista Perugia affronterà Padova in trasferta, Trento non deve sottovalutare l’insidia Ravenna al Pala De Andrè, Civitanova affronterà Milano dopo aver perso la finale ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Verona detta legge a Castellana Grotte - 31 punti di Boyer e ottavo posto : Verona ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (20-25; 25-23; 19-25; 25-19; 15-11) nel recupero della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono riusciti a imporsi in trasferta dopo essere stati sotto per 2-1 e raccolgono così due punti fondamentali, utili per scavalcare Padova e salire all’ottavo posto in classifica. I pugliesi hanno accarezzato a lungo il sogno di ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della decima giornata. Zaytsev mostra i muscoli - Polo granitico - Galassi e Lanza rilanciano : Ieri si sono disputate cinque partite valide per la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento non sono scese in campo contro Latina e Milano perché erano impegnate nella Finale del Mondiale per Club vinta dai dolomitici. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar alza la cresta alla Candy Arena, prende per mano la ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia risponde a Modena e vola a +4 - Padova espugna Verona : Perugia risponde subito a Modena che nel pomeriggio aveva espugnato Monza e ristabilisce le distanze in testa alla classifica della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils battono Ravenna per 3-0 soffrendo soltanto nel secondo set risolto ai vantaggi e salgono a +4 sui Canarini, prestazione di lusso di Wilfredo Leon (17 punti, 5 aces) e di Aleksandar Atanasijevic (13) che riaccendono la macchina ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Modena espugna Monza 3-0 - Zaytsev detta legge. Canarini a -1 da Perugia : Modena non fa sconti e sconfigge Monza a domicilio nell’anticipo della decima giornata di SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si impongono per 3-0 (25-23; 25-23; 27-25) e si portano momentaneamente a un solo punto di distacco dalla capolista Perugia che alle ore 18.00 affronterà Ravenna di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di coach Velasco hanno dovuto davvero sudare le sette camicie e ...

Volley : Superlega - si gioca la 10a giornata - posticipati i match di Lube e Diatec : Le altre partite sono in programma domenica 2 dicembre: alle 15.30 l'anticipo su RAI Sport + HD tra Vero Volley Monza e Azimut Leo Shoes Modena. Alle 18.00 spicca il derby tra Calzedonia Verona e ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley - Superlega 2018-2019 : risultati nona giornata. Capitombolo Perugia in casa con Monza - Modena corsara a Vibo : Perdere in casa con Sora e, una settimana dopo, andare ad espugnare il campo della capolista fin qui imbattuta Perugia. Monza si conquista il titolo di squadra “pazza” dell’ultima settimana e contemporaneamente quello di formazione della settimana e compie una vera e propria impresa andando a vincere 3-2 la maratona sul campo di una Sir Safety Perugia un po’ stanca per l’impegno di Champions, un po’ distratta, ...