Volley | nel Memorial Scozzese trionfa il Volleyrò ma a vincere è l' emozione

Volley : A1 Femminile - nella 9a scontro al vertice Scandicci-Conegliano : LA GIORNATA- In diretta su Rai Sport + HD, sabato sera alle 20.30, la delicata sfida tra Lardini Filottrano e Bosca S.Bernardo Cuneo. Le marchigiane vogliono fortemente lasciare le ultime posizioni ...

Volley - Fabio Giulianelli : “Provo vergogna per questa Civitanova”. Le durissime parole del patron della Lube : Fabio Giulianelli si è letteralmente arrabbiato con la sua Civitanova dopo la sconfitta contro Trento nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. Il patron della Lube, infatti, ha dichiarato in maniera chiara al Resto del Carlino: “La proprietà non si sente rappresentata da questa squadra e prova solo vergogna“. parole molto dure nei confronti dei giocatori e dello staff che sono stati battuti per l’ennesima ...

Volley - TRENTO CAMPIONE DEL MONDO! Pokerissimo dolomitico - Civitanova si arrende nel derby : TRENTO si riprende lo scettro di Padrone dell’Universo pallavolistico, i dolomitici tornano sul loro trono e si laureano Campioni del Mondo per la quinta volta nella storia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti compiono un’autentica impresa, sconfiggono Civitanova per 3-1 (25-20; 22-25; 25-20; 25-18) nello storico derby di finale, dopo 115 minuti di autentica battaglia a Czestochowa (Polonia) alzano le braccia al cielo e festeggiano il ...

LIVE Civitanova-Trento - Finale Mondiale per Club Volley in DIRETTA. Trentini meglio nel primo set - la Lube si aggrappa al muro : 1-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, Finale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) si assegna il titolo iridato e sarà un affare tutto italiano: da una parte la Lube che insegue il primo sigillo nella storia dopo aver perso l’atto conclusivo dodici mesi fa contro lo Zenit Kazan, dall’altra i dolomitici che vanno a caccia del pokerissimo dopo aver festeggiato per quattro volte ...

Volley - Mondiale Club : Trento in finale. Sfiderà Civitanova nel derby italiano : Sarà tutta italiana, la finale del Mondiale per Club di pallavolo, a Czestochowa , Polonia, . Trento ha infatti sconfitto i russi del Fakel, raggiungendo Civitanova, contro la quale domenica sera alle ...

LIVE Trento-Fakel - semifinale Mondiale per Club Volley in DIRETTA : i dolomitici vogliono l’impresa - quinta finale nel mirino : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Fakel Novy Urengoy, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi domani sera contro la vincente di Civitanova-Resovia. I dolomitici scenderanno in campo per la settima semifinale della loro storia in questa competizione, per quattro volte sono riusciti a ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...

Beach Volley - World Tour Lubijana 2018. Allegretti/Luca non si fermano più : finale nel girone e fase ad eliminazione diretta conquistata : Non si fermano più Jessica Allegretti e Jessica Jenifer Luca che superano anche l’ostacolo svedese e raggiungono la finale del girone, conquistando contemporaneamente la qualificazione al secondo turno del torneo 1 Stella di Lubijana ultimo appuntamento del 2018 con il circuito mondiale. Luca/Allegretti hanno sconfitto nella semifinale del loro girone con un secco 2-0 (21-16, 21-15) la coppia svedese composta Radstrom e Pahlsson. Risultato ...

Beach Volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di vittorie per le azzurre nelle qualificazioni : Sono quattro le coppie italiane al via nell’ultimo torneo del World Tpur del 2018 ma, di fatto, già appartenente alla stagione 2019. Tutti i binomi azzurri devono passare dalle qualificazioni e il primo approccio per le tre coppie iscritte al torneo femminile è stato ottimo visto che hanno tutte superato il turno e nel pomeriggio si giocheranno l’accesso al main draw. Colombi/Breidenbach, al debutto internazionale dopo una grande stagione estiva ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Aaron Russell “Giannelli mi esalta - dobbiamo fare un passo avanti come squadra” : E’ un Mondiale per Club che parla italiano, visto che Civitanova e Trento sono già certe della qualificazione alla semifinale. Aaron Russell è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-1 di Trento contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. L’americano ha raccontato le sue emozioni alla Gazzetta dello Sport dopo la sfida di ieri: “Il Sada ha iniziato battendo molto bene e mettendo in difficoltà la nostra ricezione. Non è ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza espugna il campo del Parnu nell’andata dei 16esimi di finale : Monza incomincia alla grande il proprio cammino in Europa e si impone con un rotondo 3-0 (30-28; 25-18; 25-21) sul campo del Parnu VK nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli hanno sofferto solo nel primo set contro i modesti estoni pagando anche l’emozione della prima volta, poi si sono ben distesi e hanno portato a casa il ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della nona giornata. Juantorena star - Giannelli-Nelli al top - Beretta guida l’impresa : Nel weekend si è disputata la nona giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. THOMAS Beretta. Il capitano di una Monza d’antologia che conquista uno dei risultati più importanti della sua storia: i brianzoli espugnano il PalaBarton di Perugia mandando al tappeto i Campioni d’Italia, una corazzata che ...

Volley Champions League 2019. Juantorena fa volare la Lube : 3-0 al debutto nel derby con una fallosa Azimut Modena : La Lube Civitanova trionfa nel derby di Champions League demolendo con un secco 3-0 l’Azimut Leo Shoes Modena. Troppi gli errori commessi dalla squadra di Julio Velasco, soprattutto al servizio ma anche in attacco, per poter mettere in crisi una Lube Civitanova sospinta da un Osmani Juantorena stratosferico in tutti i fondamentali, ben supportato da Bruno in regia e da Leal, che ancora non sembra aver trovato la giusta continuità ma ...