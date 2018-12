Volley | il Volleyrò vince il Memorial Scozzese fra commozione e ricordi

Pallavolo – Trasferta capitolina per la PVG Bari : l’avversario della 9ª giornata è Volleyrò Casl De’ Pazzi : Pharma Volley GIuliani Bari in Trasferta a Roma a caccia di punti-salvezza Volleyrò Casal De’ Pazzi è l’avversario nella nona giornata di B1 femminile È il momento di rialzare la testa per la Pharma Volley Giuliani Bari. Sei sconfitte in sette gare di campionato non rappresentano un ruolino di marcia all’altezza di Cariello e compagne: né delle aspettative create nelle tappe di avvicinamento alla B1 femminile, né del gioco mostrato, ...