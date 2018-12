Volley | Girone Blu | Catania vince l' anticipo con il Club Italia

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...

Beach Volley - World Tour Lubijana 2018. Allegretti/Luca non si fermano più : finale nel girone e fase ad eliminazione diretta conquistata : Non si fermano più Jessica Allegretti e Jessica Jenifer Luca che superano anche l’ostacolo svedese e raggiungono la finale del girone, conquistando contemporaneamente la qualificazione al secondo turno del torneo 1 Stella di Lubijana ultimo appuntamento del 2018 con il circuito mondiale. Luca/Allegretti hanno sconfitto nella semifinale del loro girone con un secco 2-0 (21-16, 21-15) la coppia svedese composta Radstrom e Pahlsson. Risultato ...

LIVE Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : le squadre italiane per vincere il girone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match validi per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. Le due squadre italiane sono già certe della qualificazione alle semifinali e oggi andranno a caccia del primo posto nel girone: i dolomitici se la dovranno vedere contro l’Asseco padrone di casa dopo aver sconfitto l’Ardakan e il forte Sada Cruzeiro, la Lube tornerà in campo dopo ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - il Club Italia abbatte Cantù : IL TABELLINO- Club Italia CRAI ROMA - POOL LIBERTAS Cantù 3-1, 25-21, 19-25, 25-15, 26-24, Club Italia CRAI ROMA: Salsi 0, Recine 20, Cianciotta 8, Motzo 19, Dal Corso 18, Mosca 8, Benedicenti, L,, Di ...

Volley - Mondiale per club 2018 : il girone di Trento ai raggi X. Sada Cruzeiro e Resovia i rivali per la semifinale : Obiettivo minimo semifinale per l’Itas Trentino nel Mondiale per club che si disputa la prossima settimana in Polonia. Il girone dei gialloblù comprende l’Asseco Resovia, formazione polacca, il Sada Cruzeiro, squadra brasiliana che vanta già tre titoli mondiali e gli iraniani del Khatam Ardakan, oggetto misterioso della competizione per club. Il Trentino è la squadra che vanta più titoli iridati, avendo vinto le prime quattro edizioni da quando ...

Volley - Mondiale per club 2018 : il girone di Civitanova ai raggi X. Zenit Kazan da paura - attenzione al Belchatow di Piazza : Civitanova è pronta per partecipare al secondo Mondiale per club della sua storia, la Lube torna all’attacco dopo aver perso la finale dello scorso anno contro lo Zenit Kazan e questa volta i marchigiani andranno a caccia del bersaglio grosso. I cucinieri sono stati inseriti nella Pool A insieme proprio allo Zenit Kazan, ai russi del Fakel Novy Urengoy e ai polacchi del PGE Skra Belchatow: si tratta di un girone complicato, solo le prime ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco Santa Croce regola la pratica Roma : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Netta affermazione della Kemas Lamipel Santa Croce che vince 3-0, senza particolari patemi, la sfida interna contro la Roma Volley che in Toscana ha confermato tutte le ...

Volley femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

Volley - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia trova la Serbia - che sfida verso Tokyo! Le avversarie e il girone degli azzurri : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 1° ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti tra Italia e Bulgaria. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Samsung Volley Cup A2 – Mondovì super nel Girone A - il Barricalla ferma Trentino nel Girone B : Samsung Volley Cup A2: settebello Mondovì nel Girone A, imbattuta anche Orvieto che passa a Caserta. Soverato al quinto, primo urrà per Olbia. Nel Girone B Omag al terzo posto, il Barricalla frena Trentino. Festa Cutrofiano su Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-13 25-17 25-23) Una inarrestabile Lpm Bam Mondovì supera in un’ora e 11 minuti la formazione dell’Itas Città Fiera ...

Volley : A2 Femminile - Soverato-Mondovì big match del Girone A : ROMA- Senza sosta il campionato di A2 Femminile che, dopo il turno infrasettimanale di giovedì 1 novembre, domenica pomeriggio celebrerà la sua sesta giornata di Regular Season in entrambi i gironi. ...

Samsung Volley Cup A2 – La LPM vola in vetta nel Girone A - Sassuolo ko con la Conad : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A la LPM conquista la vetta, Soverato aggancia Orvieto al secondo posto. l’Itas Città Fiera vince a Olbia, derby a Baronissi. Nel Girone B cade Sassuolo, 2-3 con la Conad. Salgono Delta Informatica e Omag, il Barricalla supera Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-0 (26-24 25-21 25-23) In una bella cornice di pubblico, il turno infrasettimanale vede in scena il ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco e Girone Blu domani in campo per la 4a giornata : ROMA- Non si concede soste il campionato di A2 Maschile che domani manda in scena la quarta giornata di andata. Tutti in campo ad eccezione della matricola Roma Volley, che, nel Girone Bianco, osserva ...