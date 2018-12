Violenze su baby-calciatrici nel 2013 | condannato allenatore salernitano

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018) È statoin via definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione, con l'accusa di abusi sessuali, il 58enne Gennaro Russo, residente ad Agropoli (Sa) ed exdella squadra femminile di calcio a 5 e di calcio a 11, la Salernitana Magna Graecia.I fatti Nel corso della stagione sportiva-2014 fu accusato di aver abusato di tre, minorenni all'epoca dei fatti, le quali raccontarono agli inquirenti di baci, palpeggiamenti e di un abuso sessuale completo, ammesso dal Russo in una intercettazione telefonica in possesso degli inquirenti. La violenza si consumò in un luogo isolato della zona industriale di Eboli (Sa).Questa ragazza, temendo di essere in stato di gravidanza, trovò il coraggio di denunciare l'accaduto, incastrando l'...