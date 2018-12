calcioweb.eu

: La @FIGC ha introdotto un nuovo articolo del Codice di Giustizia che inasprisce le sanzioni. Violenza sugli… - AIA_it : La @FIGC ha introdotto un nuovo articolo del Codice di Giustizia che inasprisce le sanzioni. Violenza sugli… - RaiNews : #Giletgialli, dilaga la violenza a #Parigi: auto rovesciate e date alle fiamme attorno all'Arco di Trionfo, dove an… - CalcioWeb : Violenza sugli #arbitri, #Figc dà seguito alle intese con il #Governo -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il Presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, ha commentato le modifiche al Codice di Giustizia Sportiva, adottate dallae figlie anche delle interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'Interno, avute a partire dal 13 novembre scorso: "Finalmente la Federazione ha recepito il grido d'allarme che le rivolgiamo da dieci anni. Glinon si possono e non si devono toccare, d'ora in poi chi lo farà sarà sanzionato in modo esemplare. È un grande risultato, un atto di civiltà".