ilpiacenza

: 'VINgis', mercoledì 11 dicembre la presentazione del sistema informativo cartografico a supporto dei comuni - ilpiacenza : 'VINgis', mercoledì 11 dicembre la presentazione del sistema informativo cartografico a supporto dei comuni -

(Di sabato 8 dicembre 2018) 'Logistica, non possiamo diventare il magazzino di altri' 3 Trespidi: 'Contesto la Giunta sui contenuti, i piacentini non sono contenti di questo anno e mezzo' 4 Pugni e Dagnino: 'In 18 mesi nessun ...