VIDEO Juventus-Inter 1-0 | highlights | gol e sintesi della partita A segno Mandzukic

Juventus Inter - emozionante minuto di silenzio per Radice : VIDEO : Una scenografia perfetta per contrastare qualsiasi episodio negativo e presentarsi con eleganza agli occhi del mondo, a pochi istanti dal fischio d'inizio di uno dei match più attesi del campionato: ...

La Juventus ha sconfitto l'Inter per 1-0 nel big match della quindicesima giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti all'Allianz Stadium, ottenendo così la quattordicesima vittoria in campionato e confermando così la propria imbattibilità con la quale proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica.

Juventus-Inter LIVE : Mandzukic porta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : 72′ – Fuori Dybala e dentro Douglas Costa. 70′ – Fuori Gagliardini e dentro Keita. 66′ – Mandzukic! Lampo della Juventus, lampo di Cancelo: il portoghese arriva sul fondo, rientra sul destro approfittando della marcatura blanda di Vrsaljko e crossa in mezzo dove il croato anticipa Asamoah di testa e batte Handanovic. 66’ | GOAL MARIO 1-0 #JUVINT #JuveInter #JuventusInter pic.twitter.com/AdWcGVv1au — ...

Superata da poco l'ora di gioco la Juventus trova il gol del vantaggio, è Mario Mandzukic a bucare Handanovic su assist di Cancelo La Juventus passa allo Stadium, Mario Mandzukic buca la difesa dell'Inter e regala il vantaggio ai bianconeri poco dopo l'ora di gioco. Il merito è tutto di Cancelo, abile a ricevere palla da Matuidi e a sfornare un assist al bacio per l'attaccante croato, bravissimo a deviare in porta

Juventus-Inter LIVE : Dybala spreca [VIDEO] : 58′ – Intanto primo cambio per i nerazzurri: esce Politano ed entra Borja Valero. 57′ – Terzo giallo in pochi minuti: stavolta tocca a Brozovic. 55′ – Ammonito Perisic dopo un fallo su Dybala. 54′ – Ammonito anche Bentancur, responsabile di un fallo su Gagliardini. 53′ – Lenta l’Inter in uscita dall’area: Miranda tiene palla, Handanovic non la allontana così la Juve ...

Juventus-Inter LIVE : subito grande occasione per i nerazzurri [VIDEO] : 52′ – Juve in attacco! Matuidi va al cross dal fondo, ma Mandzukic ci prova col tacco e il pallone attraversa tutta l’area prima di essere allontanato in corner da Perisic. 48′ – Erroraccio della Juve in fase difensiva: Matuidi sbaglia l’appoggio, ma Icardi e Politano cincischiano troppo dentro l’area e Bonucci salva sull’ex Sassuolo. subito grande occasione per l’Inter. 46′ ...

Juventus-Inter LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : INTERVALLO – Bel primo tempo all’Allianz Stadium. Le due squadre si sono divise i vari momenti della prima frazione di gioco, costruendo diverse palle gol: clamorose le due ravvicinate dell’Inter, che prima con Gagliardini e poi con Icardi e Perisic non è riuscita a portarsi in vantaggio. Intanto ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio il numero 5 nerazzurro: “Peccato per l’occasione sprecata, ma ormai è ...

Juventus-Inter LIVE : torna sotto la Juve [VIDEO] : 38′ – Ancora Chiellini! Colpo di testa fuori misuri su calcio d’angolo battuto da Dybala. 36′ – Bentancur! Cancelo arriva sul fondo e crossa col mancino trovando la deviazione a botta sicura del centrocampista, fermata solo dall’intervento decisivo di Brozovic. Sugli sviluppi di corner Chiellini obbliga Handanovic al tuffo con un bel colpo di testa. L’occaz’ de Bentancur #JuveInter #TeamJuve #TeamItalia ...

Juventus-Inter - si salvano i bianconeri : clamorosa occasione sciupata da Gagliardini [VIDEO] : Il centrocampista dell’Inter entra in area di rigore ma sbaglia la conclusione a tu per tu con Szczesny, cogliendo in pieno il palo Dopo un inizio di marca Juventus, l’Inter si rende pericolosa dalle parti di Szczesny, andando vicinissima al vantaggio. E’ Roberto Gagliardini a sfiorare lo 0-1, colpendo in pieno il palo dal limite dell’area piccola. Ottima giocata di Politano sull’out di destra, l’ex ...