VIDEO Cheng Peng e Yang Jin al comando delle Finali Grand Prix | riviviamo lo short

oasport

: RT @ChengXiaoBrasil: [VIDEO] 28.11.18 ? Cheng Xiao na entrada do evento do Cosmo Fashion Beauty Festival. #chengxiao #wjsn #???? #?? htt… - ppppuuuu14 : RT @ChengXiaoBrasil: [VIDEO] 28.11.18 ? Cheng Xiao na entrada do evento do Cosmo Fashion Beauty Festival. #chengxiao #wjsn #???? #?? htt… - LVXIAO98 : RT @ChengXiaoBrasil: [VIDEO] 28.11.18 ? Cheng Xiao na entrada do evento do Cosmo Fashion Beauty Festival. #chengxiao #wjsn #???? #?? htt… - Seonqsovv : RT @ChengXiaoBrasil: [VIDEO] 28.11.18 ? Cheng Xiao na entrada do evento do Cosmo Fashion Beauty Festival. #chengxiao #wjsn #???? #?? htt… -

(Di sabato 8 dicembre 2018)Jin si trovano momentaneamente aldel2018 di pattinaggio artistico. La coppia cinese di artistico ha totalizzato 75.69 e precede tutte le altre rivali per la vittoria, il loro esercizio è stato molto buono e ha convinto i giudici di Vancouver. Di seguito ildelloprogram di/Jin alledelClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Iurii Osadchi / Shutterstock.com