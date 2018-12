Vicenza | al via il Villaggio di Natale dei mercatini 2

Vicenza : al via il Villaggio di Natale dei mercatini (5) : (AdnKronos) - Dal 20 al 24 dicembre, in prossimità della chiesa dei Carmini, verrà dunque allestito il Villaggio del Dono del Natale con stand dove il pubblico potrà entrare in contatto con le associazioni, per conoscerne le attività, per fissare incontri consulenziali o con specialisti. Inoltre pot

Vicenza : al via il Villaggio di Natale dei mercatini (4) : (AdnKronos) - Il tratto nord di corso Fogazzaro sarà arricchito, inoltre, dalla presenza di Team for Children che proporrà l'originale oggettistica per la raccolta fondi (www.teamforchildren.it), il Vicenza Volley promuoverà le proprie attività a partire dal fine settimane del 14, 15, 16 dicembre. I

Vicenza : al via il Villaggio di Natale dei mercatini (3) : (AdnKronos) - La magia del Natale nel Villaggio di Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori presenti in corso Fogazzaro. Si potranno incontrare artigiani che creeranno le loro opere a mano, ed esporranno i loro manufatti per diffonder

Vicenza : al via il Villaggio di Natale dei mercatini : Vicenza, 8 dic. (AdnKronos) - Oggi e domani prime giornate di apertura per 'Il Villaggio di Natale 2018' a Vicenza, il mercatino natalizio che quest'anno da una marcia in più a corso Fogazzaro. Le bancarelle sono aperte dalle 10 alle 22 per tre fine settimana che precedono il Natale quindi anche ven

Popolare Vicenza - al via il processo a Gianni Zonin. I risparmiatori : “Noi truffati - vogliamo indietro i nostri soldi” : Dopo la chiusura delle udienze filtro, il processo per il collasso della Banca Popolare di Vicenza, nota come BpVi, entra nella fase del dibattimento. Ieri mattina nella città del Palladio poco prima che i giudici aprissero i lavori dell’aula, un gruppo di trecento “risparmiatori azzerati”, principalmente azionisti o ex azionisti colpiti dal crollo del valore azionario di BpVi, oggi fallita e poi assorbita in Banca Intesa, ha ...

Vicenza - rinuncia alle cure in gravidanza : dopo il parto Silvia muore di tumore : Silvia Pozzan, trentasei anni, è morta martedì a Sossano, nella provincia di Vicenza. È morta a causa di un tumore al fegato che si è aggravato in pochissimi giorni. Combatteva da anni contro il male ma quando è rimasta incinta la giovane donna aveva rinunciato a curarsi per far nascere il suo bambino.Continua a leggere

Vicenza Comunale : al via la stagione di danza con i Grupo Corpo : Gli abbonamenti danza , 7 spettacoli in Sala Grande, , in vendita fino a domenica 11 novembre, costano: 210 euro l'intero, 182 euro il ridotto over 65 e 126 euro il ridotto under 30. Gli abbonamenti ...

Popolare Vicenza - Zonin rinviato a giudizio Alla sbarra altri 5 ex dirigenti della banca : Ha tradito il risparmio, gettato nella disperazione migliaia di famiglie. Ora la vicenda del dissesto della banca Popolare di Vicenza arriva a processo. Ieri il giudice per l'udienza preliminare del ...

Popolare di Vicenza - rinviati a giudizio Zonin ed ex vertici : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Banca Popolare di Vicenza - rinviati a giudizio Zonin e gli ex vertici : Il processo si aprirà il primo dicembre. Accolte 350 costituzioni di parte civile: per le prime udienze se ne attendono altre 150 circa, tra cui il Comune di Vicenza