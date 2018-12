Verissimo | Riccardo Scamarcio e lo strazio per Ennio Fantastichini | il ricordo commovente

Riccardo Scamarcio/ 'Rinunce? Sono abituato a mordere la vita. E su Valeria Golino...' - Verissimo - - IlSussidiario.net : Riccardo Scamarcio ospite di Silvia Toffanin a Verissimo apre ad un ritorno di fiamma con Valeria Golino. Il ricordo commosso di Ennio Fantastichini.

Riccardo Scamarcio - la confessione su Valeria Golino a Verissimo : Riccardo Scamarcio si commuove nello studio di Verissimo, parlando di Ennio Fantastichini, l’attore scomparso di recente, e Valeria Golino. Il 39enne ha ricordato il collega, morto lo scorso 1 dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia. “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante – ha raccontato a Silvia Toffanin -. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal ...

Verissimo - Riccardo Scamarcio : ‘Valeria Golino? Nella vita non ci si lascia mai’ : “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari….non ci si lascia mai Nella vita“. Riccardo Scamarcio si racconta alle telecamere di Verissimo in onda sabato 8 dicembre alle 16.00 su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin l’attore ricorda la fine della storia d’amore con Valeria Golino che lo ha diretto nel film Euforia. LEGGI: ...

