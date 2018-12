Verissimo | J-Ax | “Avere figli è un diritto di chi li vuole amare”

tvzap.kataweb

(Di sabato 8 dicembre 2018) J-Ax si racconta, ospite del salotto condotto da Silvia Toffanin, e parla della sua esperienza con il bullismo. “Adesso si definisce così, prima era una realtà accettata. Non si diceva niente nemmeno ai genitori. Ma senza quei bulli non sarei quello che sono diventato ora. Grazie a loro io faccio una vita bellissima, perché ho trasformato quelle energie negative in energie positive.”Il rapper ha raccontato anche la sua esperienza con la depressione: “La gente ancora non lo considera un problema serio, la depressione è una malattia, e come tale va affrontata. I miei momenti difficili erano legati alla carriera. ”J-Ax ha parlato anche del suo rapporto con la sua compagna, che va avanti da 17 anni e della rinascita della propria esistenza con la nascita di Nicholas, a cui è dedicata la sua ultima canzone: “La canzone non l’ho scritta io, è la vita ...