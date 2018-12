Verissimo Anticipazioni e ospiti 8 dicembre | Katia Follesa e il suo Angelo pronti per

Verissimo : anticipazioni 8 dicembre - Scamarcio - Del Santo e ospiti : Verissimo anticipazioni 8 dicembre – Nuova puntata con Silvia Toffanin ed il suo programma di approfondimento, in onda nel pomeriggio di sabato su Canale 5. A sedersi sulla poltrona saranno questa volta ospiti della musica e del piccolo e grande schermo. Da Riccardo Scamarcio fino a J-Ax, passando per Umberto Tozzi e Lory Del Santo . Le anticipazioni di Verissimo si concentrano anche su Katia Follesa ed altri vip. Verissimo anticipazioni 8 ...

Anticipazioni Verissimo 1 dicembre - Jane Alexander confessa di aver lasciato Amicarelli : Jane Alexander è stata una delle protagoniste di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, che l'ha vista al centro dell'attenzione per la love story nata all'interno delle mura di Cinecittà con Elia Fongaro, mentre era ancora fidanzata con Gianmarco Amicarelli . Ospite del talk Verissimo in onda oggi pomeriggio su canale 5, la Alexander ha parlato della sua esperienza nel reality, dei rapporti con l'ex velino e soprattutto ha rivelato che ...

Verissimo / Anticipazioni e ospiti : Silvia Toffanin senza parole per la rivelazione di Elisa! - 24 novembre - - IlSussidiario.net : VERISSIMO , ospiti e diretta 24 novembre : in studio Michele Bravi, Anna Moroni, Elisa, Leonardo, Pieraccioni, Ivan Cattaneo.

Verissimo / Anticipazioni e ospiti 24 novembre : grande attesa per Ivan Cattaneo - IlSussidiario.net : Verissimo , ospiti e diretta 24 novembre : in studio Michele Bravi, Anna Moroni, Elisa, Leonardo, Pieraccioni, Ivan Cattaneo .

Verissimo - ospiti e anticipazioni 24 novembre : Elisa - Leonardo Pieraccioni e Michele Bravi : Verissimo è pronto a tornare in onda con una delle ultime puntate del 2018 al sabato pomeriggio. L’appuntamento è fissato per il 24 novembre con ospiti importanti dal cinema alla tv e alla musica e, in particolare, largo spazio sarà come sempre dedicato al Grande Fratello Vip 2018 visto che in studio prenderà posto Ivan Cattaneo, l’ultimo escluso dalla casa. Il cantante parlerà del suo interesse nella casa per Francesco Monte ma ...