Venduti 1 400 biglietti | capienza 800 posti

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti. Venduti 1.400 biglietti per 871 posti : Articolo aggiornato alle 13,30 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...

