Valeria Cagnina | a 17 anni tra le 50 donne più influenti nel mondo del tech

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ha solo 17, parla veloce come chi non vuole sprecare nemmeno un attimo della sua vita già molto intensa, ti spiega, come solo i giovanissimi sono capaci, tutto ciò che la appassiona e dal suo tono capisci quanto sia vero questo amore per ciò che fa., classe 2001, vive per la robotica e la prima cosa che ti dice, quando le chiedi che effetto le fa essere la più giovane premiata dall’Inspiring Fifty, il riconoscimento alle 50piùin Italia in ambito, è: «Sono onorata e felicissima, ma del resto, nulla è impossibile».Sì, perché quel «nulla è impossibile» è il suo motto, il suo credo, ciò che l’ha portata a sognare (e a realizzare a quanto sembra) di rivoluzionare l’insegnamento proprio attraverso la robotica e la tecnologia: «Ma non sono una nerd: mi piace viaggiare, faccio ginnastica ritmica, sto con gli amici».Nella scuola che ha fondato ad ...