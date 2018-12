Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto alle 14 circa da una Valanga sotto il Col Pillonet nella zona di Chamois, in Val d'Aosta. L'uomo stata facendo un'escursione assieme a una donna, rimasta illesa, trasportata in elicottero a Breuil-Cervinia, in stato di choc e con una lieve ipotermia.(Di sabato 8 dicembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valanga killer