Usa | sputa un pezzo di polmone con un colpo di tosse | muore a 36 anni in ospedale

Blastingnews

: Sputa un pezzo di polmone con un colpo di tosse e poi muore :( - NapoliSport1926 : Sputa un pezzo di polmone con un colpo di tosse e poi muore :( - ScaravaggiRemo : Lei e deprimente, che parla male del suo Stato gli USA, non contento insulta e sputa sentenze pure in Italia, ma vi… - 2000Mikmy : @GDentici @alanfriedmanit @NewtonCompton Ti do una notizia! TUTTI I PAESI AL MONDO VENDONO PRODOTTI PER AUTOFINANZI… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Accade tutto in California, dove un uomo di appena 36si è recato inlamentando alcune problematiche cardiache, per poi essere ricoverato con urgenza. L'uomo è stato sorvegliato costantemente dagli infermieri e dai medici del San Francisco Medical Center, fino a quando non ha iniziato una vera e propria lotta contro attacchi diparecchio forti e fastidiosi. Quella che si sono ritrovati di fronte i medici è stata una scena davvero fuori dal comune, insolita così come è stata insolita la causa del decesso: l'uomo aveva tossito così forte dare undiUndigli fare undiUna storia insolita ed inquietante che ha lasciato senza parole anche i medici che avevano in cura l'uomo. Durante la sua permanenza in, infatti, il 36enne ha iniziato a tossire così forte dare sangue e quello che sembrava proprio un ...