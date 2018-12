Una guida sull' ebraismo per i poliziotti

Simulatore Moto Professionale : l’ebbrezza di guidare Una moto da corsa [FOTO] : Un vero e proprio Simulatore di moto da corsa che riproduce fedelmente movimenti, vibrazioni e dinamiche della guida di una vera motoGP L’azienda specializzata Fbrand ha svelato il suo nuovo Simulatore di Guida moto Professionale, capace di offrire sensazioni di guida uniche ed emozionanti, proprio come se si fosse in sella su un vero bolide di motoGP. Il Simulatore di moto è progettato attorno ad una vera moto sportiva, con lo scopo ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. I ‘Gemelli diversi’ guidano Una truppa azzurra ambiziosa : “Conosci i tuoi limiti, ma non smettere mai di cercare di superarli”. E’ con questo spirito che la Nazionale italiana di Nuoto si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali di Hangzhou 2018 in vasca corta. Una squadra ambiziosa, cosciente di se stessa e desiderosa di superarsi. Non sarà facile porsi questo obiettivo. Parliamo di un campionato mondiale dove il livello è molto più alto e centrare il podio è più complicato. La ...

Guida ubriaco e causa la morte della sua ragazza. Poi fuori dal tribUnale ride e scherza : Quella sera erano andati a festeggiare il suo 21esimo compleanno, Thomas Baird ha preferito mettersi al volante e Guidare la sua auto nonostante fosse ubriaco. "Un taxi sarebbe stato troppo costoso", ha detto. Ma così facendo ha causato la morte della 18enne Demi Grewer, con la quale stava insieme da 7 mesi.Continua a leggere

Speciale difesa : quotidiano 'Delo' - Slovenia primo paese Nato ad affidare guida Forze armate ad Una donna : Lubiana, 28 nov 16:15 - , Agenzia Nova, - La Slovenia è uno dei pochi paesi al mondo ad aver affidato pienamente i vertici della sicurezza alle donne: questo il contenuto di un editoriale... , Lus,

Salvini ha coronato il suo sogno : guidare Una ruspa. Noi ci siamo cascati (ancora) ma Zingaretti no : Alla fine ce l’ha fatta, Matteo Salvini ha realizzato il suo sogno: manovrare una ruspa del genio militare (che poi, tecnicamente, si trattava di un escavatore, ma tant’è). Per la verità lo scorso primo maggio si era fatto immortalare, seppur “privatamente” (salvo poi dare in pasto il video, su Facebook, ai suoi numerosi tifosi) mentre prendeva lezioni su come guidarne una. Ma volete mettere l’ebbrezza di essere in diretta sui social, sulle tv ...

Il Cyber Monday è oggi : Una guida ai siti che fanno offerte : La settimana di sconti su Amazon e sui siti di e-commerce in molti casi finisce oggi, con le offerte sui prodotti tecnologici

Montagna : in Alto Adige scialpinista travolto da Una slavina - salvato da Una guida : Una slavina si e’ staccata oggi, in val d’Ultimo nella zona di Fontana Bianca sopra Santa Geltrude, sotto la cima “In den Waenden” a 2.763 metri di quota. La valanga ha travolto uno scialpinsta che stava partecipando ad un escursione. L’uomo e’ stato prontamente tirato fuori dalla massa nevosa dalla guida che lo accompagnava. Inoltre, nelle vicinanze si trovava un membro del soccorso alpino che ha prestato ...

Nomine Rai - Una donna alla guida di Rai 1 : è la prima volta Il ritorno (gratis) di Freccero : Martedì convocato il Cda per i direttori di rete. Tramonta l’ipotesi di Casimiro Lieto alla guida della rete ammiraglia. La scelta finisce su una figura gradita ai 5 Stelle e alla Lega

Rai - tempo di nomine : Una donna potrebbe arrivare alla guida di Raiuno : Teresa De Santis potrebbe essere la prima donna ai vertici di Raiuno. Per Raidue si parla del ritorno di Carlo Freccero

Insight vola verso Marte guidato da Una 'bussola' italiana : Un balzo indietro di 3-4 miliardi di anni per scoprire come Marte si è evoluto nei secoli e secoli della sua lunga vita, per aprire nuove finestre sull'origine del Sistema Solare , nuovi tasselli ...

Oggi è il Black Friday : Una guida delle offerte più interessanti : Una lista degli sconti e delle migliori offerte sui principali siti e-commerce: Amazon, Unieuro, Ikea, Asos e tanti altri

Serve Una guida per investire : Qualche giorno fa, ho ricevuto un messaggio da Facebook. «Ciao Leopoldo. Ti ricordi di me?». Mauro Spenillo. Guardo la foto del suo profilo e rispondo. «Scusa, per la verità, non mi ricordo di te». ...

Le future esplorazioni spaziali potrebbero essere guidate da Una specie di HAL 9000 : Ci sarà un'intelligenza artificiale per governare le future stazioni spaziali. Un po' come HAL 9000, il supercomputer di '2001: Odissea nello Spazio'. Ci sta lavorando Pete Bonasso, pioniere del ...

Fallout 4 : Una mod introduce in gioco automobili guidabili : Se vi siete sempre chiesti come ci sentirebbe ad essere l'unica macchina che scorrazza per una Washington DC post apocalittica, ebbene la nuova mod "Drivable Vanilla Cars" fa decisamente al cavo vostro.Come riporta Gamingbolt infatti con questa mod vengono introdotte in gioco una serie di automoboli guidabili dal giocatore, e la scelta potrà ricadere su ben tre veicoli.Avremo un camioncino disponibili in diversi colori, poi abbiamo anche una ...