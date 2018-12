Un altro calcio è possibile ma con le donne

Sampdoria - Giampaolo : “Con Ferrero parlo di calcio - non di altro” : “Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare“. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo a Sky Sport commentando l’inchiesta sul presidente Ferrero, indagato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Roma che ha ...

Calcio - Italia-Germania Under 21 : un altro test importante per Di Biagio in vista dell’Europeo : Domani, lunedì 19 novembre, la Nazionale italiana di Calcio Under 21 tornerà in campo per la seconda amichevole in programma nel giro di pochi giorni. La formazione guidata da Luigi Di Biagio scenderà in campo a Reggio Emilia contro la Germania in una sfida prestigiosa e ricca di storia. Il commissario tecnico è alla ricerca di risposte dai propri giocatori dopo la sconfitta contro l’Inghilterra di giovedì scorso e vuole proseguire nel ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Calciomercato Milan - non solo Ibrahimovic : c’è un altro nome clamoroso sul taccuino di Leonardo : Calciomercato Milan, Leonardo alle prese con diverse piste per l’attacco rossonero che verrà puntellato nella sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, si fa un gran parlare dell’ipotesi Ibrahimovic per la sessione di gennaio, ma occhio ad un altro nome che sta circolando in queste ore attorno al club rossonero. Si tratta di una altro ex illustre che sta ritrovando un ottimo stato di forma, stiamo parlando del ...

Albalonga (calcio - serie D) - altro pareggio. Barone : «Col Monterosi abbiamo fatto il possibile» : Roma – Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per l’Albalonga. La squadra di mister Fabrizio Ferazzoli ha provato a superare il Monterosi dei tanti ex (a partire da mister Mariotti), ma alla fine si è dovuta accontentare dello 0-0, recriminando almeno per un paio di episodi molto discutibili in area di rigore. «C’era un fallo di mano su un lungo lancio in direzione di Pippi al quarto d’ora della ripresa, poi nel finale l’arbitro ci ha ...

Calciomercato - Juventus-Milan : ecco un altro scambio! : E’ in corso la giornata valida per il campionato di Serie A, il secondo match del sabato ha portato al pareggio della Juventus contro il Genoa, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ...

Calciomercato Roma : altro addio eccellente in vista? : Nello scorso mercato di gennaio è stato ad un passo dall’addio alla Roma, ma Edin Dzeko ha preferito restare in giallorosso e trascinare la squadra fino alla semifinale di Champions. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Intervistato da Sky Sports News, l’attaccante bosniaco ha parlato anche del proprio futuro, che potrebbe essere lontano dalla capitale. “Un mio ritorno in Premier League? Forse è troppo tardi, ma non si sa mai e ...

Calciomercato - Milan scatenato : i rossoneri pronti a piazzare un altro colpo a centrocampo : Dopo l’acquisto di Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa. Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Calcio - allarme in casa Italia : Simone Zaza lascia il ritiro. Infortunio al polpaccio - altro grattacapo per Mancini : Altra tegola in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia: Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa. Per l’attaccante lucano fatale l’Infortunio rimediato ieri al polpaccio sinistro, come riferisce l’ANSA. Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro aveva lasciato il campo rassicurando però sulle sue ...