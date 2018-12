Ultima chiamata No Tav ai 5 Stelle

Fisco - Ultima chiamata per la rottamazione bis : Ancora una manciata di ore e 345 mila contribuenti potranno recarsi alla cassa per pagare le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle e non perdere così i benefici concessi dalla legge. Oggi,...

Fisco - Ultima chiamata per la rottamazione delle cartelle : chi riguarda e come pagare : Entro il 7 dicembre i contribuenti che hanno saltato il pagamento di almeno una delle rate di luglio, settembre o ottobre della rottamazione bis, hanno la possibilità di rimediare e rientrare nella nuova definizione agevolata versando la somma dovuta. La scadenza riguarda 345mila contribuenti: ecco chi sono e come pagare.Continua a leggere

Fisco - Ultima chiamata rottamazione bis : 16.45 Conto alla rovescia per 345 mila contribuenti chiamati alla cassa per pagare le rate scadute della rottamzionebis delle cartelle (scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre scorsi). Domani,7 dicembre,è infatti l'ultimo giorno per pagare e non perdere l'opportunità di aderire alla terza versione della rottamazione ora all'esame della Camera. Nella classifica delle città, Roma è in testa con 41.540 contribuenti chiamati alla cassa, ...

Rottamazione bis - Ultima chiamata : come pagare e avere nuovi 'vantaggi' : Venerdì 7 dicembre è l'ultimo giorno utile per i contribuenti che devono mettere a posto i conti i sospeso con il Fisco...

Domani Ultima chiamata rottamazione bis : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Conto alla rovescia per 345 mila contribuenti chiamati alla cassa per pagare le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. ...

Rottamazione bis - Ultima chiamata 7 dicembre : come sanare e avere nuovi sconti : Ultimi giorni utili per mettersi in regola con le rate scadute della Rottamazione bis e accedere ai nuovi benefici previsti dalla Rottamazione ter del Decreto fiscale. Scade infatti venerdì 7 dicembre 2018 il termine ultimo per pagare e sanare le rate scadute (cioè le rate non pagate e scadute della vecchia Definizione agevolata). Chi si lascerà scappare questa data, non potrà più accedere ai nuovi benefici. “Se paghi entro il 7 dicembre ...

Ultima chiamata rottamazione bis - oppure niente 'ter' : Ultima chiamata rottamazione bis, oppure niente 'ter' 1 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Fisco : rottamazione-bis - Ultima chiamata il 7 dicembre : Con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, sono stati realizzati spot radiofonici e televisivi in onda sulle emittenti della Rai, mentre Ferrovie dello Stato - ...

Rottamazione cartelle - Ultima chiamata entro venerdì o niente 'ter'. Dove si paga e le info utili : Rottamazione bis , ultima chiamata o niente Rottamazione ter: regolarizzare i pagamenti della prima per poter usufruire della seconda. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama infatti alla cassa ...

Rottamazione cartelle - Ultima chiamata o niente 'Ter'. Dove si paga e tutte le info utili : Regolarizzare i pagamenti della Rottamazione bis oppure niente Rottamazione ter . L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama alla cassa entro venerdì prossimo, 7 dicembre, tutti i contribuenti ad oggi ...

Fisco - Ultima chiamata per aderire alla "rottamazione-bis" : ultima chiamata per aderire alla "rottamazione-bis" delle cartelle esattoriali. Chi ha già aderito alla Definizione agevolata ma non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre ,...

Fisco - Ultima chiamata per rottamazione bis oppure niente ter : dove si paga : Entro venerdì prossimo, 7 dicembre, tutti i contribuenti ad oggi non in regola con gli ultimi pagamenti (luglio, settembre e ottobre) dovranno regolarizzarli approfittando della rottamazione bis, oppure non potranno accedere alla rottamazione ter appena approvata in Senato con il decreto fiscale e che dovrebbe avere l’ok definitivo dalla Camera senza modifiche: sarà in Aula il 12 dicembre. Secondo quanto stabilisce il decreto legge attualmente ...