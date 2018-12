Ue | Salvini | Se è quella dello zerovirgola è destinata a fallire

Manovra - Salvini : 'No a nuove tasse - via quella sulle auto' - : Il vicepremier contesta l'emendamento M5s alla legge di Bilancio che introduce imposte per chi acquista veicoli inquinant i e incentivi per quelli elettrici. E sulla Tav afferma: "Io tifo per il sì, ...

Le lettere di Matteo Salvini : “Sull’immigrazione la mia strada è quella giusta” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio scrive a venti quotidiani locali per spiegare la sua strategia per la gestione dei pacchetti sicurezza e immigrazione e per rivendicare la bontà delle scelte messe nero su bianco col suo decreto: "Ora i prefetti dovranno sempre interpellare le comunità".Continua a leggere

Crozza-Salvini euforico per il decreto Sicurezza : “Quando sorrido si abbassa lo spread. Delinquenza? Difendiamo quella italiana” : Crozza-Salvini, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% “Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più ” e aggiunge: “È un impegno che ho preso personalmente con l’associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché ...

Primarie Pd - Richetti si ritira : “Ticket con Martina per una proposta più credibile di quella di Salvini-Di Maio” : “Bisogna unire le forze. Ora il Paese ha bisogno di una proposta che sappia unire le forze e io ho deciso di unire le mie forze quelle di Maurizio Martina”. Così Matteo Richetti, intercettato fuori la sede del Pd, annuncia e motiva, dopo il post sui social, la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alle Primarie del e sostenere con un ticket la candidatura di Maurizio Martina. “Sto salendo a portargli cinquanta pagine di programma – ...

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

