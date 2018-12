Tutti i matrimoni vip del 2018 Da Harry e Meghan ai Ferragnez

Sophie Turner e Joe Jonas presto sposi - Tutti i dettagli sul matrimonio tra la star e l’attrice de Il Trono di Spade : Sophie Turner e Joe Jonas fanno coppia fissa da ormai più di due anni. Dopo aver annunciato il fidanzamento, i due sono pronti a compiere il grande passo. Il musicista e l'attrice interprete di Sansa stark ne Il Trono di Spade sono sempre stati riservati sulla loro relazione, e solo negli ultimi mesi si sono lasciati andare, rendendo pubbliche alcune delle loro apparizioni (come l'iconico scatto in cui si sono vestiti come i coniugi Addams per ...

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono sposati : Tutti i dettagli dal matrimonio in India : Oggi il rito cristiano, domani la cerimonia hindu

Mandy Moore si è sposata e al matrimonio c'erano Tutti i colleghi di "This Is Us" : Congratulazioni!

Matrimonio Maria Vittoria Paolillo : Tutti i dettagli del look della designer italiana [GALLERY] : Maria Vittoria Paolillo sceglie Atelier Emé per la sue nozze: tutti i dettagli del look da sposa della designer italiana La bellissima Maria Vittoria Paolillo è convolata a nozze sabato indossando un raffinato abito Atelier Emé, creato in base alle sue preferenze dalla Creative Director del marchio Raffaella Fusetti. La cerimonia è avvenuta a Roma, nella splendida Chiesa Di Sant’Antonio dei Portoghesi e il ricevimento è proseguito a ...