Tu sì que vales 2018 | il meglio di Rick Maisel | il concorrente nella lavatrice che ha

Tu sì que vales : Iva Zanicchi ancora con Maria De Filippi nel 2019? : Iva Zanicchi rifarà Tu sì que vales con Maria De Filippi l’anno prossimo? Si è chiusa sabato scorso, 1 dicembre 2018, l’ennesima fortunata edizione di Tu sì que vales, anche quest’anno condotto dal trio formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Una stagione d’oro anche quella del 2018 per il seguitissimo show del sabato sera firmato Maria De Filippi, iniziato a settembre e risultato sempre ...

Compleanno amaro per Maria De Filippi? Fan di Emma attaccano il giudice di Tu si que vales : Oggi, 5 Dicembre è il Compleanno di Maria De Filippi . La conduttrice Mediaset festeggia 57 anni e tanti successi in tv. L'unico neo in questo Compleanno sembrano essere le critiche ricevute dai fan ...

Pagelle TV della Settimana (26/11-2/12/2018). Promossi Tú sí que vales e Focus. Bocciati Scherzi a Parte e Il Ristorante degli Chef : Tu si que vales Promossi 9 a Tú sí que vales. Spesso si parla di ascolti record a sproposito o si sbandierano vittorie di Pirro. Quello del “multi talent” del sabato sera di Canale 5, invece, è uno dei casi in cui il successo è con la S maiuscola: oltre 5 milioni di spettatori di media con uno share superiore al 29.5% è un dato che vale, considerando altresì la concorrenza schierata da Rai1. 8 a Focus che fa boom con la messa in onda ...

Emma Marrone 'snobbata' a Tu si que vales : i fan della cantante contro Maria De Filippi : La partecipazione di Emma Marrone alla finale di "Tu si que vales" non è andata come i suoi tanti fan speravano: il fatto che l'artista si sia esibita a notte fonda e che nessuno dei giudici abbia detto qualcosa di carino nei suoi confronti, ha fatto arrabbiare tanto chi segue la salentina da anni. La persona maggiormente criticata sui social network per la freddezza che ha dimostrato verso una sua "creatura" di Amici, è Maria De Filippi: la ...

Belen Rodriguez - gaffe a Tu sì que vales : l'incidente con il mago e l'errore sulla 'chiusura' del programma : La diretta di Tu sì que vales si è dimostrata molto difficoltosa per i due conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che erano abituati alle puntate registrate del programma di Canale 5. Tu ...

Corona segue Tu si que vales ed elogia Belen sui social : 'Brava e bella' : Fabrizio Corona ha seguito la finalissima di Tu si que vales in compagnia del figlio Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric, e del giornalista Gabriele Parpiglia, suo amico. L'ex Re dei Paparazzi ha pubblicato alcune Instagram stories elogiando la sua ex fidanzata Belen Rodriguez, conduttrice del programma. Corona ha sottolineato come la showgirl argentina non sia solo bella, ma anche brava, definendola ''di talento''. La Rodriguez ha ...

“Tù sì que vales” : e’ stata la stagione più vista di sempre! Ecco chi è il vincitore : Finalissima record ed edizione più vista di sempre per “Tù sì que vales”, per 9 settimane consecutive leader incontrastato del sabato sera. L’ultima puntata è stata vista da 5.325.000 telespettatori pari al 29,84% di share. Giancarlo... L'articolo “Tù sì que vales”: e’ stata la stagione più vista di sempre! Ecco chi è il vincitore proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tu si que vales - il concorrente gela Belen : "Le spade sono vere - è la testa che non c'è" : Anche per quest'anno Tu si que vales ha fatto il pieno di ascolti e la finale del programma condotto da Belen Rodriguez ha raggiunto anche punte del 30% di share. Per prorpio durante la fortunata ...

Tu si que vales - vince Marcin Patrzalek polacco di 18 anni. Commuove l'Italia : come userà i 100mila euro vinti : Si chiama Marcin Patrzalek il vincitore della quinta edizione di Tu si que vales , il talent di Canale 5 che ha dominato la sfida degli ascolti di sabato 1 dicembre sfiorando il 30% di share . Il ...

Ascolti tv : 'Tu sì que vales' chiude in bellezza - 'Portobello' scende ancora : L'ultima puntata del talent di Canale 5 totalizza 5.325.000 telespettatori e uno share del 29,84%. Il varietà di Rai...

Ascolti Tv di sabato 1 dicembre 2018 - Belen al bacio porta in trionfo Tù sì que Vales. Portobello non vola : La prima serata tv di sabato primo dicembre è stata dominata dalla finale di Tú sí que vales 5 che ha visto - davanti a una media di oltre 5,3 milioni, share del 29,8%, - primeggiare il giovane ...

Tu sì que vales 2018 - ha vinto Marcin Patrzalek. Chi è il giovane chitarrista : Marcin Patrzalek è il vincitore dell'edizione 2018 di Tu sì que vales . Ecco chi è il giovane chitarrista polacco, dal grande futuro. Nonostante abbia appena 18 anni , questo ragazzo non è nuovo all'...