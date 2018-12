: • Cyber News • #Trump pagò due donne attraverso Cohen - Cyber_Feed : • Cyber News • #Trump pagò due donne attraverso Cohen - NotizieIN : Trump pagò due donne attraverso Cohen - TelevideoRai101 : Trump pagò due donne attraverso Cohen -

ha ordinato durante la campagna elettorale alcuni pagamenti illegali a due- la pornostar Daniels e la modella di playboy Karen McDougal - per scongiurare un possibile scandalo sessuale che avrebbe minacciato la sua corsa alla casa Bianca. Emerge dalle carte dei procuratori feerali che hanno ascoltato l'ex avvocato personale diche "ha agito in coordinamento e sotto la direzione" di un individuo che nelle carte non viene nominato ma che è chiaramente", scrivono gli investigatori.(Di sabato 8 dicembre 2018)