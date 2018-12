Trump annuncia nomina nuovo capo stato maggiore Difesa

Trump ha annunciato chi saranno il nuovo procuratore generale e la nuova ambasciatrice all’ONU degli Stati Uniti : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il nuovo procuratore generale – il capo del dipartimento della Giustizia – sarà William Barr, che aveva già ricoperto l’incarico durante l’amministrazione di George H. W. Bush, fra il 1991 e il

Gm chiude gli impianti negli States e Trump annuncia : "Via i sussidi" : Donald Trump non è soddisfatto di quanto messo in campo da General Motors. Tanto da definrsi "molto deluso" sia dall'azienda sia del Ceo che la guida. Il boccone che il Tycoon non riesce a ingoiare riguarda la chiusura di alcuni impianti. Sappiamo quanto The Donald abbia incentrato la scorsa campagna elettorale sul ripristino di un'occupazione piena e sulla difesa dei posti di lavoro nei settori industriali colpiti dalla crisi economica, specie ...

Trump liquida Sessions. Ecco perché quello del ministro della Giustizia era un addio annunciato : "Caro mister president, su tua richiesta rassegno le mie dimissioni". Così inizia la lettera del segretario alla Giustizia Jeff Sessions, messo alla porta il giorno dopo le elezioni di metà mendato. La sua uscita di scena non è una sorpresa totale visto che Trump non gli ha mai perdonato il fatto di

Iran - Trump annuncia il ritorno delle sanzioni degli Usa contro Teheran : È essenziale per la sicurezza dell'Europa, della regine e del mondo intero. In quanto firmatari del Jcpoa siamo impegnati a lavorare, precisamente, per preservare e mantenere dei circuiti finanziari ...

Tensioni Usa-Iran. Trump annuncia il ripristino delle sanzioni : Un netto calo rispetto ai 2,8 milioni del periodo pre-sanzioni, ma comunque una quantità ritenuta sufficiente per tenere in piedi l'economia del Paese.

"Sanctions are coming" : Trump annuncia le sanzioni all'Iran con una parodia di Game of Thrones : L'inverno sta arrivando, e anche la seconda tranche di sanzioni contro l'Iran. L'accostamento sembrerà bizzarro, ma per comprenderlo basterà guardare il tweet di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti per ricordare al mondo che il 5 novembre ripartiranno tutte le sanziono contro l'Iran, che erano state revocate nel 2015 grazie all'accordo sul nucleare, ha postato una foto che ricorda la serie Game of Thrones.Nell'immagine, ...

Iran - Trump annuncia il ripristino di tutte le sanzioni Usa su Teheran : L’amministrazione Trump ha annunciato il ripristino di tutte le sanzioni Usa sull’Iran che erano state revocate con l’accordo sul nucleare del 2015. L'articolo Iran, Trump annuncia il ripristino di tutte le sanzioni Usa su Teheran proviene da Il Fatto Quotidiano.

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...