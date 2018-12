Trovato spray peperoncino in discoteca

: @Silviavet1 @massyallmusic Mezz'ora fa TG La7 ha detto che hanno trovato questa bomboletta spray e che le indagini… - Simona14593913 : @Silviavet1 @massyallmusic Mezz'ora fa TG La7 ha detto che hanno trovato questa bomboletta spray e che le indagini… - mauxsky76 : #Ancona #sferaebbasta il colpevole è stato già trovato, è stato lo spray urticante... - PieroPradelli : @zazzatweet @sferaebbasta Se è vero che è stato usato spray al peperoncino ecco trovato il colpevole. Anche se raga… -

Una bomboletta contenente gas urticante è stata trovata e sequestrata nelladi Corinaldo (Ancona) dove 5 ragazzi e una donna 39enne, che aveva accompagnato sua figlia, sono morti nella calca durante un concerto. Non è chiaro se è loutilizzato quando si è creato il panico.Nel locale non vi sono telecamere di sorveglianza, né interne né esterne. In Italia,il gas Oleoresin capsicum nelle bombolette è acquistabile nelle armerie, farmacie e molti supermercati. Unico obbligo per comprarlo: avere più di 16 anni.(Di sabato 8 dicembre 2018)