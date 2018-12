Manovra - Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : ROMA - 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate'. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a margine del voto sulla Manovra, a chi chiede se il governo sia al lavoro per presentare un nuovo documento di bilancio alla Ue. Alla ...

Tria : 'accordo con Ue è possibile - studiamo tutte le opzioni' : ... il ministro dell'Economia Giovanni Tria sfodera un cauto ottimismo su un eventuale compromesso con la Commissione Ue sulla riduzione del deficit/pil. L'accordo con Bruxelles "è possibile ma dipende ...

Ieri l'incontro Tessuto indusTriale a Taranto tra accordo ILVA e Aerospazio : Le conseguenze sull'economia tarantina, il rispetto degli accordi nell'acquisto della più grande azienda siderurgica europea da parte di ArcelorMittal, l'impatto socio economico di tutto ciò, saranno ...

Manovra - Tria : qualche disaccordo con Ue ma dialogo continua | : Il ministro dell'Economia è tornato sul nodo del nuovo progetto della legge di bilancio chiesto dall'Eurogruppo. Moscovici: "Ci aspettiamo risposta precisa dal governo italiano". Dombrovskis: "...

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...