Trend capelli 2019 | 16 tagli nuovi da provare prima degli altri

Capelli : torna il Trend del volume : Il mondo della moda riscopre il volume . Sulle passerelle e nei backstage sono ricomparsi i Capelli cotonati, le onde e tante pettinature spesso stravaganti ed esagerate. Sarà la riscoperta degli anni Ottanta, o la voglia di giocare con il look attirando l’attenzione e torna ndo ad hairstyle più classici e impegnativi, ma sembra proprio che nei saloni non ci sia affatto voglia di minimalismo, anzi, bigodini e arriccia Capelli sono usciti dai ...

Trend capelli : come fare la coda di cavallo perfetta : Facile, versatile e declinabile in mille modi, la coda di cavallo è tornata alla ribalta negli ultimi anni dopo essere passata dalla testa di Brigitte Bardot a quelle di Ariana Grande e Jennifer Lopez che ne ha fatto quasi una sua versione alla J. Lo. Le ultime a portarla con disinvoltura sono Gisele Bündchen e Meghan Markle: l’eleganza e la perfezione per un’acconciatura che nasce per raccogliere velocemente i capelli. Jennifer ...