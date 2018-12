Tragedia in discoteca a Corinaldo | la calca e il momento del crollo della balaustra

meteoweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018)in unain provincia di Ancona: 6 persone sono morte, schiacciate dalla folla in preda al panico. Il grave incidente si è verificato alla “Lanterna Azzurra” di– che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’una di notte, forse per l’utilizzo di uno spray urticante. “(Ancona) 1:00, squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso in una. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti“, hanno spiegato i pompieri su Twitter.Le sei vittime sono tre ragazze e due ragazzi, tutti minorenni, e una donna che aveva accompagnato la figlia al concerto.Giovani caduti per cedimento di unaI ragazzi che sono scappati dalladalle uscite di sicurezza hanno trovato ...