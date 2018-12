Tragedia in discoteca a Corinaldo | i NOMI delle vittime

Corinaldo - variazioni di palinsesto per la Tragedia in discoteca : La tragedia di Corinaldo ha qualche ripercussione anche sulla programmazione radiofonica e televisiva. Un allarme, la cui causa non è ancora stata accertata, la fuga, il crollo di una passerella esterna e la morte di 6 persone: questo quanto successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta. Prima ancora che il live avesse inizio, i ...

Ancona - chi sono le vittime della Tragedia in discoteca : Cinque ragazzini 14 ai 16 anni e una mamma di 39

Tragedia discoteca - 6 vittime 100 feriti : ANSA, - ROMA, 8 DIC - Cinque minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia sono morti la notte scorsa travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : la calca e il momento del crollo della balaustra [VIDEO] : Tragedia in una discoteca in provincia di Ancona: 6 persone sono morte, schiacciate dalla folla in preda al panico. Il grave incidente si è verificato alla “Lanterna Azzurra” di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’una di notte, forse per l’utilizzo di uno spray urticante. “Corinaldo (Ancona) 1:00, squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso in una ...

Tragedia in discoteca : muoiono sei persone : ROMA - Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca 'Lanterna azzurra' a Madonna del Piano di Corinaldo , Ancona,, provocato, secondo alcune ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Tragedia in discoteca - la ricostruzione 'Uscita di sicurezza si è aperta - poi crollati i parapetti' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO

Tragedia in discoteca - la ricostruzione : "Uscita di sicurezza si è aperta - poi crollati i parapetti" : Il questore di Ancona ha ricostruito la dinamica della Tragedia alla Lantera Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona