Tragedia in discoteca a Corinaldo | 7 in codice rosso | sono in pericolo di vita FOTO

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini : «Non è stata una fatalità - c'era più gente del consentito». Il premier Conte va dai feriti : una Tragedia che lascia impietriti, non si può morire così»: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul gravissimo incidente in una discoteca in provincia di Ancona. «È ...

Corinaldo - una mamma e 5 ragazzini : chi sono le vittime della Tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...

Tragedia in discoteca ad Ancona : 6 morti e 100 feriti - 12 gravi : Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. Almeno un centinaio sono rimasti feriti, 10 dei quali in modo grave. La Tragedia è ...

Corinaldo - chi sono le vittime della Tragedia in discoteca - : A perdere la vita nel locale "Lanterna Azzurra", dove era atteso il trapper Sfera Ebbasta, sono stati due 14enni, due 15enni, un 16enne e una 39enne che aveva accompagnato la figlia. Quattro di loro ...

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti più biglietti dei posti' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO

Corinaldo - l'inquietante ipotesi sulla Tragedia : parla il pierre della discoteca : Una banda che deruba i ragazzini potrebbe essere all'origine della fuga di massa che ha causato sei morti. Per ora però non...

Corinaldo - chi sono le vittime della Tragedia in discoteca : Corinaldo, chi sono le vittime della tragedia in discoteca A perdere la vita nel locale “Lanterna Azzurra”, dove era atteso il trapper Sfera Ebbasta, sono stati due 14enni, due 15enni, un 16enne e una 39enne che aveva accompagnato la figlia. Quattro di loro venivano da Senigallia, uno da Frontone e una da ...

