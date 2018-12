Tragedia di Corinaldo | i nomi delle vittime

Corinaldo - variazioni di palinsesto per la Tragedia in discoteca : La tragedia di Corinaldo ha qualche ripercussione anche sulla programmazione radiofonica e televisiva. Un allarme, la cui causa non è ancora stata accertata, la fuga, il crollo di una passerella esterna e la morte di 6 persone: questo quanto successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta. Prima ancora che il live avesse inizio, i ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : i NOMI delle vittime : “Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia;e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Sono le giovani vittime della Tragedia di questa notte. E’ assurdo morire cosi’. Come governo faremo massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : la calca e il momento del crollo della balaustra [VIDEO] : Tragedia in una discoteca in provincia di Ancona: 6 persone sono morte, schiacciate dalla folla in preda al panico. Il grave incidente si è verificato alla “Lanterna Azzurra” di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’una di notte, forse per l’utilizzo di uno spray urticante. “Corinaldo (Ancona) 1:00, squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso in una ...

Le voci della Tragedia di Corinaldo : “Stasera è morto il mio migliore amico” : Con il passare delle ore comincia a delinearsi con maggiore nitidezza la ricostruzione di cosa è accaduto la notte scorsa nella discoteca di Corinaldo (Ancona) e si sommano le voci di chi quella tragedia l’ha vissuta in prima persona. Adolescenti, soprattutto, sconvolti, sotto choc, che lasciano il luogo del disastro in lacrime: «Che cosa volete c...

Corinaldo : i soccorsi dopo la Tragedia. VIDEO : Il personale sanitario e i Vigili del fuoco al lavoro fuori dalla discoteca in cui sono morte 6 persone -

Tragedia di Corinaldo : "Devastazione come in guerra - un orrore che non dimenticherò" : A parlare alcuni ragazzi che sono riusciti ad uscire dal locale e salvarsi. Sono tutti sotto choc ma ad AnconaToday hanno...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : 6 morti schiacciati dalla folla nel panico - ecco cosa fa scattare l'”effetto gregge” : 1/5 ...