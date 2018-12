Tragedia di Corinaldo | Devastazione come in guerra | un orrore che non

Tragedia in discoteca a Corinaldo : 6 morti schiacciati dalla folla nel panico - ecco cosa fa scattare l'”effetto gregge” : 1/5 ...

Ancona - le immagini dei soccorsi dopo la Tragedia Corinaldo. 6 morti e decine di feriti nella calca del concerto : A Corinaldo, in provincia di Ancona, sei persone (cinque giovani e una quarantenne) sono morte e decine sono rimaste ferite dopo un fuggi fuggi in discoteca, dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Nelle immagini l'intervento dei vigili del fuoco