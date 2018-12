Tragedia della discoteca | Salvini arriva a Corinaldo

Sulla festa della Lega a Roma pesa la Tragedia di Corinaldo : Al via la festa della Lega a piazza del Popolo, musiche italiane e canzoni natalizie si susseguono, per dare il senso della festa e della moderazione. Ma pesa la tragedia di Corinaldo dove hanno perso la vita sei persone. E' lo stesso Salvini ad invitare a osservare un minuto di silenzio. Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande mani festa zione nazionale ...

Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della Tragedia di Ancona : "Profondamente addolorato" : "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e ...