Tragedia al dj set del rapper Sfera Ebbasta | 6 morti e 7 giovani in pericolo di vita  

I due amici morti in auto a 18 anni - Tragedia sette giorni dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...