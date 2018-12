Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | 6 morti e più di 100 feriti

vanityfair

Sono state travolte dalla folla in fuga da un locale della provincia di Ancona. Sei persone sono morte e 120 sono rimaste ferite. Il dramma è avvenuto nella discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo. Le vittime sono due ragazzi, tre ragazze e la madre di una ragazzina che aveva accompagnato la figlia aldel rapperSecondo le prime informazioni il panico sarebbe stato scatenato dall'uso di spray urticante da parte di una persona per ora non identificata. Lo spray sarebbe stato spruzzato in aria e la gente avrebbe cominciato a fuggire.La dinamica ricorda quella della notte del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino quando oltre 30 mila persone guardavano la proiezione della partita della finale di Champions