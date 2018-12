Tra vittime discoteca minori e una madre

STrage discoteca Corinaldo : chi sono le vittime : Cinque ragazzini tra i quattordici e i sedici anni e una mamma che accompagnava la figlia al concerto sono morti travolti nella calca nella discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, vicino Ancona. Si chiamavano Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Emma Fabini ed Eleonora.Continua a leggere

STrage al concerto di Sfera Ebbasta : ecco chi sono le vittime : Le vittime sono cinque ragazzi minorenni (tre ragazze e due ragazzi) e una madre che aveva voluto accompagnare la figlia.

STrage discoteca : vittime 5 minorenni e una mamma : Cinque minorenni e una mamma 40enne che accompagnava il figlio sono le vittime della Strage avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un ...

Incidenti sTradali : ogni anno nel mondo un milione 350mila vittime" : ... ambasciatore dell'Oms per le malattie non trasmissibili -, ed è realmente una delle maggiori opportunità che abbiamo di salvare vite nel mondo. Sappiamo quali interventi funzionano. Politiche forti ...

Algeria : beati 19 religiosi vittime della guerra Tra islamisti e governo. Tra loro i monaci di “Uomini di Dio” : La loro storia è stata raccontata in Uomini di Dio, che nel 2010 ha ricevuto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes. La vicenda dei sette monaci trappisti di Tibhirine sequestrati e assassinati nel 1996 rimane ad oggi un giallo che nemmeno i documenti della positio sono riusciti a sciogliere. Anche loro saranno proclamati domani nella cattedrale di Notre-Dame de Santa Cruz, a Orano, insieme ad altri 12 religiosi e religiose ...

Rienzi : ormai bilancio vittime sTrade Roma è bollettino di guerra : Roma – Ennesimo incidente mortale a Roma, dove questa mattina un ciclista e’ stato travolto e ucciso da un pullman in Viale Manzoni. Lo scrive il Codacons in una nota. “Oramai il bilancio delle vittime della strada nella capitale e’ un bollettino di guerra- afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi- Non passa giorno senza che pedoni, motociclisti o ciclisti siano coinvolti in incidenti stradali gravi, con ...

Nel reatino esplode autocisterna mentre rifornisce un distributore Tra le 2 vittime un vigile del fuoco : Nel reatino un'autocisterna che rifornendo di gpl una stazione di servizio ha prima preso fuoco e poi è esplosa. Un boato 'fora come un terremoto', dicono gli abitanti della zona - Due persone sono ...

Rieti : Fp Cgil - esplosione distributore Tragedia devastante - vicini a vittime : Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Una tragedia devastante, che registra due morti, uno dei quali un Vigile del fuoco. Alle famiglie e ai cari delle vittime vogliamo esprimere il nostro cordoglio e siamo vicini ai tanti feriti, come al Vigile del Fuoco ricoverato in condizioni gravissime e come ai lavorato

[Il retroscena] Sconto sui medicinali - assunzioni di magisTrati e ricercatori e un fondo per le vittime dei vaccini. Ecco come cambia la ... : Fatto sta che dopo due mesi di bocciature e di no, di polemiche anche aspre del governo contro "i tecnici dell'economia", è arrivata una prima apertura di credito da parte di un organismo contabile ...

Programmi TV di stasera - venerdì 30 novembre 2018. Matteo Renzi Tra le vittime dell’ultima puntata di «Scherzi a Parte» : Paolo Bonolis e Matteo Renzi a Scherzi a Parte Rai1, ore 21.25: Prodigi – La Musica è Vita Per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Prodigi – La Musica è Vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF. Padroni di casa Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Protagonisti saranno nove ...

Scherzi A Parte 2018 : Matteo Renzi e Andrea Pucci Tra le vittime della quarta puntata : Quarto appuntamento con il programma guidato da Paolo Bonolis, vittime di stasera: Matteo Renzi, Andrea Iannone, Giuseppe Cruciani e Andrea Pucci.

Scherzi A Parte - anticipazioni ultima puntata : Tra le vittime Andrea Iannone e Renzi : Venerdì 30 novembre va in onda su canale 5 l'ultima puntata del programma 'Scherzi A Parte' presentato da Paolo Bonolis che vede nuove 'vittime' tra cui si annovera l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Nell'appuntamento finale Paolo Bonolis sarà protagonista della gara degli ascolti insieme con Flavio Insinna, che presenta su Rai Uno serata-evento importante come 'Prodigi' accompagnato da Nathalie Guetta. In questa stagione sono ...

Roma - un altro scooterista morto Salgono a 146 le vittime della sTrada : Ennesimo incidente mortale nella Capitale con uno scooterista che ha perso la vita. È accaduto nella serata di mercoledì in via di Torrevecchia, all'incrocio con via Villanova dove un trentacinquenne, ...

Municipio X. La sicurezza sTradale : nel 2017 - 3.378 le vittime : Nessuna distrazione, rispetto delle regole e niente velocità. Argomenti presunti scontati alla guida di un veicolo. Ed invece la trasgressione di questi elementi forma le prime tre cause di incidenti stradali nel nostro Paese e non solo. È uno degli aspetti emersi nel corso del convegno organizzato dall’Assessorato ai LLPP, Urbanistica e Mobilità del Municipio X, il primo nel territorio su questo tema, che si è tenuto oggi al Teatro del Lido, ...