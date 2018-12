Toscana | Allerta Meteo Arancione per Vento e Mareggiate

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento e mareggiate : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate dalle ore 21 di stasera alle 9 di domani, sabato 8 dicembre. E’ previsto infatti un rinforzo del vento di Libeccio sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la fascia costiera ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento e mareggiate da stasera : In Toscana la Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per vento e mareggiate dalle 21 di stasera, 7 dicembre, alle 9 di domani, sabato 8 dicembre. E’ previsto un rinforzo del vento di Libeccio sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e idraulico : La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico in riferimento a costa ed entroterra delle zone centrosettentrionali della regione, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani. Una perturbazione interesserà la Toscana con precipitazioni sul centro/nord, con un rinforzo dei venti di Libeccio e una intensificazione del moto ondoso. Le province interessate ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” nel sud e sulle isole per piogge sparse e locali temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. piogge sparse e locali temporali potranno verificarsi tra la sera di oggi e le prime ore di domani, sabato 1 dicembre, a seguito di una rapida perturbazione che transita sul Tirreno centro meridionale, interessando marginalmente anche il sud della Toscana e, in particolare, la ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla fino alle 13 di domani : Prosegue il tempo instabile in Toscana, con piogge che stasera interesseranno il centro nord della regione e domani le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge fino alle alle ore 13 di domani, domenica 25 novembre, per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. L'articolo allerta Meteo Toscana: criticità ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali e vento forte : Codice giallo per piogge, vento e temporali forti, in aumento dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 novembre e fino alla mezzanotte di domani, sabato 24 novembre in Toscana. A emetterlo è la Sala operativa unificata della Regione che ricorda come la perturbazione atlantica arrivata nelle ultime ore porterà piogge diffuse sul nord ovest della Toscana, localmente temporalesche e piogge sparse altrove. La perturbazione sarà accompagnata da un netto ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali in Lunigiana : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, dalle ore 8 a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà infatti un rapido peggioramento delle condizioni Meteo, con piogge diffuse sul nord ovest della Toscana accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. Le precipitazioni a carattere ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per temporali in Lunigiana : L’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni Meteo in Toscana, con piogge diffuse sul nordovest accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, valida dalle 8 a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. Le precipitazioni a ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia fino a mezzanotte : Una perturbazione debole/moderata si avvicina alla Toscana determinando un temporaneo peggioramento tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani: la Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali valida dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 21 novembre. Le zone interessate sono quelle lungo la costa, dalla foce dell’Arno fino alla Maremma, le aree ...

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Toscana : cricità gialla per forte vento a Firenze : Si concluderà domani, domenica 18 novembre, l’Allerta gialla per rischio vento forte in corso a Firenze. Lo comunica la Protezione civile. Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha prorogato l’avviso e raccomandato particolare attenzione per il rischio di possibili cadute di oggetti dall’alto. L'articolo Allerta Meteo Toscana: cricità gialla per forte vento a Firenze sembra essere il ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : Codice giallo per il rischio di vento domani, venerdì 16 novembre, dalle 5 alla mezzanotte, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno e Pisa, ossia lungo i bacini dell’Arno, dell’Ombrone Pistoiese e del Serchio. Lo dice la Sala della Protezione civile della Regione Toscana spiegando che aria fredda dall’Europa orientale portera’ rinforzo dei venti di grecale da nord-est sulla Toscana con forti ...

Allerta meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali forti - rischio idrogeologico e idraulico : Il Centro funzionale regionale della Toscana ha emesso una nuova Allerta Meteo valida dalle ore 3 di venerdì 2 novembre per tutta la giornata: l’avviso, giallo e arancione secondo le varie zone, interessa le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. Il codice arancione interessa in particolare la parte più meridionale della Toscana, compresa la costa e le isole dell’Arcipelago. Si prevedono precipitazioni a carattere di ...