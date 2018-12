Torino torna a sorridere

Basket - 9ª Giornata – Torino torna a vincere : successo di misura su Trento : Torino torna al successo e batte di misura Trento 86-84: la formazione Piemontese si stacca dalla zona retrocessione L’anticipo della 9ª Giornata di Serie A, regala un gradito ritorno: quello di Torino… alla vittoria! La formazione piemontese trova un importante successo di misura (86-84) su Trento, grazie al quale riesce a staccarsi dal gruppetto della zona retrocessione, portandosi a +2 in attesa dei match di Pistoia e Reggio E milia. ...

Smog Torino : torna il blocco delle auto - ma il vento ridurrà le PM10 : Da otto giorni consecutivi Smog oltre i limiti dei 50 microgrammi al metro cubo a Torino e domani torna il blocco del traffico fino ai veicoli euro 4 diesel, sospeso oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. Sembra scongiurato, tuttavia, che il semaforo antiSmog da arancio passi al colore rosso, come previsto dopo 10 giorni di sforamento: da domani e’ atteso un cambiamento del tempo, con vento forte anche in pianura. E’ ...

Milan-Torino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Torino - è tornato Mazzarri : 'Sto bene. E quando vinco sto ancora meglio' : In questo momento si vuole però spaccare il mondo, ma loro si difendono bene e non era facile trovare il gol. Dopo il loro gol abbiamo visto i fantasmi del passato - ha concluso Mazzarri - ma sono ...

Torino - Mazzarri torna in panchina dopo il malore : 'Grazie per l'affetto - mi sono commosso' : Il peggio è passato per Walter Mazzarri . dopo il malore che lo aveva costretto a fermarsi e gli aveva impedito di seguire il Torino nell'ultima trasferta di campionato contro il Cagliari, l'...

Torino-Genoa - probabili formazioni : Mazzarri torna in panchina : La notizia principale che introduce il match dell’Olimpico tra Torino e Genoa di domenica 2 dicembre, inizio ore 15 è il ritorno in panchina dopo il malore che lo ha costretto ad abdicare in luogo di Frustalapi nel match con il Cagliari. Eì il Presidente Cairo attraveso il portale Toronews a dare la notizia ufficiale: […] L'articolo Torino-Genoa, probabili formazioni: Mazzarri torna in panchina proviene da Serie A News Calcio - ...

Torino - ok dai medici : Mazzarri torna in campo : Walter Mazzarri torna sul campo. A sei giorni dal malore, il tecnico granata ha diretto oggi pomeriggio l'allenamento al Filadelfia. Quasi sicuramente sarà in panchina domenica pomeriggio in Torino-...

Torino - allontanato dalla discoteca “Life” torna con una molotov per bruciare il locale : Prima ha insistito per entrare nel locale con la scusa di dover recuperare un pallone finito nel cortile interno della discoteca. E poi, allontanato, è ritornato davanti alla discoteca “Life” con una bottiglia molotov. È quanto accaduto la notte tra sabato e domenica a Torino, protagonista un ragazzo della Nuova Guinea di venti anni.Continua a leggere

Investito mentre torna a casa con il moTorino : Matteo muore a 17 anni a Montepulciano : Matteo Della Lena, giovane promessa del calcio locale che militava nell'UC Sinalunghese, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre tornava a casa.Continua a leggere

Juventus - Emre Can tornato a Torino dopo l'operazione. CR7 sorridente sul jet privato : Due i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, tornati al lavoro sul campo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista delle prossime sei partite. Un tour de force ...

Juventus - Pjanic è tornato a Torino ed è già alla Continassa per allenarsi : Quella di oggi è una domenica di relax per la Juve. Infatti, i bianconeri stanno godendo di due giorni di riposo prima di tornare alla Continassa nella giornata di martedì. Dal 20 novembre dunque la Juventus inizierà a mettere nel mirino il match contro la Spal e Massimiliano Allegri ritroverà anche i primi nazionali. Inoltre, in casa bianconera si dovrà fare il punto della situazione sugli infortunati, in questo momento sono infatti fermi ai ...