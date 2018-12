The Binding Of Isaac | ecco il tributo a Satoru Iwata

eurogamer

(Di sabato 8 dicembre 2018), per chi non lo ricordasse, è l'ex presidente di Nintendo deceduto il nel 2015.Ebbene TheOffin dal 2015, anno di uscita di Afterbirth, ogni 6 dicembre, giorno di compleanno di, permette di giocare nei panni del defunto presidente. Si tratta di un modo decisamente peculiare per ricordarlo, ad ogni modo il 6 dicembre al posto ditroveremoe la partita comincia con il Gamekid e la cartuccia nell'equipaggiamento.Nelle sale speciali del gioco inoltre troveremo oggetti a tema Nintendo ispirati a personaggi legati alla grande N come Zelda e Mario.era un presidente decisamente amato, sottolinea Rockpapershotgun, e vederlo ricordato da tutti ogni anno è senz'altro qualcosa che mette il sorriso.Read more…