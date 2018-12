The Binding Of Isaac | ecco il fantastico tributo a Satoru Iwata

The Binding Of Isaac : ecco il tributo a Satoru Iwata : Satoru Iwata, per chi non lo ricordasse, è l'ex presidente di Nintendo deceduto il nel 2015. Ebbene The Binding Of Isaac fin dal 2015, anno di uscita di Afterbirth, ogni 6 dicembre, giorno di compleanno di Satoru Iwata, permette di giocare nei panni del defunto presidente. Si tratta di un modo decisamente peculiare per ricordarlo, ad ogni modo il 6 dicembre al posto di Isaac troveremo Iwata e la partita comincia con il Gamekid e la cartuccia ...