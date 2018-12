Teresa Langella elimina Luca Daffrè | Gianni Sperti si schiera con lui

Uomini e Donne - Pierpaolo Pretelli : "Teresa Langella? Il tipo di donna che mi attrae" : Pierpaolo Petrelli, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha rivelato di essere davvero interessato alla tronista Teresa Langella che ha deciso di approfondire, senza pregiudizi, la sua conoscenza nonostante sia già padre del piccolo Leonardo, frutto della relazione con l'attrice cubana, Ariadna Romero: Questo è importante. Poi accanto a me una persona intelligente che capisca gli spazi di cui ho bisogno ...

Andrea Dal Corso è la scelta di Teresa Langella? / Torna il sereno a Uomini e Donne : la tronista si sbilancia - IlSussidiario.net : Andrea Dal Corso sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? La tronista si sbilancia e il corteggiatore apre il suo cuore

Teresa Langella dopo Uomini e Donne approda a Sanremo 2019? : Uomini e Donne: Teresa Langella verso Sanremo 2019? Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è stata riportata un’indiscrezione su Teresa Langella, che ha già fatto molto discutere. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare magazine, pare che la tronista di Uomini e Donne abbia un sogno. Quale? Quello di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma non è finita qua perchè il magazine diretto da ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Lo sfogo potrebbe dare la svolta al mio percorso" : Una settimana di certo non semplice per Teresa Langella. La tronista di Uomini e Donne in questi giorni si ritrova al centro di una crisi sfociata nella puntata di ieri in un pianto a dirotto dopo che i suoi corteggiatori hanno reagito in modo piuttosto superficiale alla decisione della ragazza di non portare nessuno in esterna solo per osservare come avrebbero preso la notizia.L'episodio ha suscitato in Teresa molta delusione, ribadita ...

