: I No Tav: «Noi conosciamo bene l’opera, le madamin no» Foto - Migliaia in piazza - Corriere : I No Tav: «Noi conosciamo bene l’opera, le madamin no» Foto - Migliaia in piazza - NotizieIN : Tav,Madamin: piazze vittoria democrazia - gfinig : RT @valy_s: #Torino La piazza #NoTav era molto gremita Sfida sui numeri fra quella dei No e dei Sì,ma sembrano più numerosi rispetto al cor… -

"Quando le manifestazioni si svolgono in modo rispettoso e civile è unadella". Così le '', come sono ormai definite le promotrici della manifestazione a sostegno della Torino-Lione. "Adesso, dopo la piazza del 10 novembre, l'incontro di tutte le categorie produttive e la manifestazione di oggi -aggiungono-, aspettiamo che il Governo concluda in modo rapido e imparziale l'analisi completa costi e benefici che confidiamo sia a favore della Tav".(Di sabato 8 dicembre 2018)