Tav : Patuanelli - da Torino grande segnale : Se è vero che la politica deve essere espressione di un popolo, non si può non prendere in seria considerazione la manifestazione di oggi". Lo dice il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli ...

Tav : Patuanelli - chiediamo scusa ma opera non si può bloccare : Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Sulla Tav io sono stato il primo ad andar in tv ed a chiedere scusa ai cittadini per le promesse che avevamo fatto in campagna elettorale e che non siamo riusciti a mantenere. Sono stato il primo a farlo. Perché non ci sentiamo nelle condizioni di costringere il Paese a

Sudano replica a Patuanelli : regole uguali anche per madre Taverna : Roma – “La faccia tosta del capogruppo 5 Stelle Patuanelli ha dell’incredibile. Le regole valgono per tutti, anche per i congiunti di Paola Taverna. Sentir parlare di accanimento ignobile, un movimento che in questi anni ha infangato chiunque, spesso alimentando fake news, fa ridere. Che la madre di una vicepresidente del Senato possa aver perso i titoli per essere assegnataria di una casa popolare, e’ una cosa ...